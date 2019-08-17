Başakşehir sezonu Malatya’da açacak

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunu yarın Malatya deplasmanında açacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in ilk haftasında M. Başakşehir, yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan turuncu-lacivertliler, Malatya ekibi karşısında alacağı galibiyetle lige güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

5. randevu

Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları müsabakayla birlikte ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta turuncu-lacivertlilerin 3, sarı-kırmızılıların da 1 galibiyeti bulunuyor. Başakşehir ekibi, bu mücadelelerde rakip ağlara 6 gol bırakırken, Malatya temsilcisi ise sadece 1 gol atabildi.

Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanında çıktığı iki lig maçını da 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Başakşehir ilk kez deplasmanda

2014 yılında yeni adıyla Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Başakşehir, ilk kez sezonu deplasmanda açacak. İstanbul ekibi, son üç sezonun ilk haftasında oynadığı maçları gol yemeden kazanmıştı. Turuncu-lacivertli takımın ligin ilk haftasında oynadığı karşılaşmalar şöyle:

2014-2015 Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1

2015-2016 Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 3

2016-2017 Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0

2017-2018 Başakşehir: 1 - Bursaspor: 0

2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabszonspor: 0

Mahmut ve Epureanu yok

Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: İHA