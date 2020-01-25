Başakşehir taraftarından Elazığ için destek

Medipol Başakşehir taraftarları, Fenerbahçe deplasmanında tribünündeki yerini alırken, depremin merkez üssü olan Elazığ için maçın şehrin plaka kodu da olan 23. dakikada telefonlarının ışıklarını yakarak destek oldu.

Merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından şehir için destekler sürüyor. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakada turuncu-lacivertli taraftarlar, Elazığ'ın plaka numarası olan 23. dakikada telefonlarının ışıklarını yaktı. Taraftalar, 1 dakika boyunca bu etkinliğini sürdürürken, tribünden depremzedelere yanlarında olduklarını bir kez daha ifade etti.

Kaynak: İHA