Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonu Trabzonspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Başakşehir – Trabzonspor maçı canlı izle | Başakşehir – Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Başakşehir - Trabzonspor maçı 22 Mayıs 2022 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Erdinç Sezertam yapıyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR – TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Başakşehir - Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR – TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka.

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius.