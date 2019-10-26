Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.45'te yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
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