Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Bu kapsamda Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Başakşehir – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Başakşehir - Trabzonspor maçı 22 Mayıs 2022 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Erdinç Sezertam yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.