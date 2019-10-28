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Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Medipol Başakşehir, Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrte, Epurean, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

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