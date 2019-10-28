Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
Medipol Başakşehir, Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ...
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrte, Epurean, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Etiketler : maç
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