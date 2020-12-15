Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaşacak olan Başakşehir ve Turgutluspor maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Turgutluspor, Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce teknik direktör İbrahim Cezayir, sahada futbolcularla bir süre toplantı yaptı. Toplantının ardından idmana başlayan kırmızı-siyahlı oyuncular, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasından sonra yarı sahada çift kale maç oynadı. Manisa temsilcisinde sakatlığı bulunan Koray Kılıç, antrenmanda yer almadı. Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor, antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti. Peki, Başakşehir-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

17 Aralık Perşembe günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Turgutluspor, bu müsabaka için Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 18.45'de başlayacak. Maçın hakemleri ise Turgut Doman, Mehmet Kapluhan ve Ata Yıldırım olacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Başakşehir-Turgutluspor maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 18.45'de izlenebilecek.

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE