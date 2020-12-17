Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'u konuk etti.

5. dakikada Aleksic'in, attığı golle ilk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Turgutluspor ikinci yarıda da bir performans ortaya koyamadı. İkinci yarıda goller peş peşe geldi. 58. dakikada Demba ba'nın, 65. dakikada Kerim Frei'nin, 69. dakikada Nacer Chadli'nin golü ile Başakşehir arayı iyice açtı. 79. ve 83. dakikalarda peş peşe gol atan Guldbrandse maçı 6-0 yaptı. Guldbrandse 90+2'de maçtaki 3. golünü attı.

Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçı evsahibi takımın 7-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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