Başakşehir - Wolfsberger karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle mücadele edecek.. Karşılaşma öncesi Başakşehir - Wolfsberger maçının ilk 11'leri belli oldu.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Maçın öncesi ilk 11'ler belli oldu.
BAŞAŞEHİR WOLFSBERGER MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Başakşehir - Wolfsberger maçını Bein Sport 2 canlı yayınlayacak.
BAŞAKŞEHİR - WOLFSBERGER İLK 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo
Etiketler : Wolfsberger, maç
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