Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı.

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı ve mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Niangbo'nun ceza yayı önüne çevirdiği topa, Leitgeb gelişine sert vurdu. Kaleci Mert sağına uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Wolfsberger'in atağında, Ritzmaier'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.

31. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen ceza sahasına girmeden şutunu attı, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.

46. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Caiçara, yerden penaltı noktası üzerine pasını gönderdi. İrfan Can Kahveci'nin istediği gibi vuramadığı top yandan auta çıktı.

49. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Azubuike, sağ kanattan bindiren Visca'ya pasını attı. Visca, ceza sahasına girdikten sonra açısını düzeltti ve ayak içiyle şutunu attı. Kaleci Kofler'den dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. İrfan Can, ceza sahası önünde uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bu oyuncunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci, Azubuike'nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası içinde rakibinden çalımla sıyrılan İrfan Can, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

86. dakikada turuncu-lacivertli takım ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho, ceza sahasına girdi, önündeki rakibine rağmen plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada ev sahibi ekip net bir fırsatı daha kullanamadı. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara ile duvar pası yapan Visca ceza sahasına girdi, topuk ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciyi geçti, son anda savunma topu çizgi önünde uzaklaştırdı.

Karşılaşma turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Borussia Mönchengladbach maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı süren Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

PONCK, 3. MAÇTA DA İLK 11'DE

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3. maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Ponck, İstanbul ekibinin, deplasmanda Roma ve sahasında Borussia Mönchengladbach ile oynadığı mücadelelerde de ilk 11'de yer almıştı.

AVUSTURYALI TARAFTARLARDAN MAÇA İLGİ

Deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Avusturyalı taraftarlar, takım armasını taşıyan bayraklarıyla takımlarına destek verdi.