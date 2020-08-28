Başakşehir yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı!

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formalarını Çırağan Sarayı’nda yapılan toplantıyla tanıttı.

Forma ve spor giyim resmi tedarikçisi Bilcee’nin özel olarak tasarlayıp ürettiği Başakşehir kulübünün 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarının tanıtıldığı toplantıya Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt ve yönetim kurulu üyeleri ile Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce ve turuncu-lacivertli futbolculardan Mert Günok, Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu da katılım gösterdi.

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