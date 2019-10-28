Başakşehir yenilmezliğini 7 maça çıkardı

Sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maç yaptı. Ligdeki son mağlubiyetini ikinci haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Kaynak: İHA