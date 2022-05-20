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Başakşehir 3 – 1 Trabzonspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38.hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği şampiyon Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Okaka, 31.dakikada Epereanu ve 41. dakikada Serdar Gürler attı, Trabzonspor'un tek golünü ise 59.dakikada Nwakaeme kaydetti.

Başakşehir 3 – 1 Trabzonspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38.hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği şampiyon Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Okaka, 31.dakikada Epereanu ve 41. dakikada Serdar Gürler attı, Trabzonspor'un tek golünü ise  59.dakikada Nwakaeme kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Bakasetas’ın kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.
49. dakikada Danijel Aleksic’in ceza yayının içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ taraftan dışarıya gitti.
53. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası dışı solundan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
59. dakikada Edin Visca’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafalardan seken topu alan Nwakaeme meşin yuvarlağı tamamladı ve ağlara gönderdi. 3-1
 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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