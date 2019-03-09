Başakşehir'de Ali Koç'a yoğun ilgi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stat çıkışında yoğun ilgi ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası stattan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sarı lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayan Ali Koç, taraftarların ilgisine teşekkür etti. Başkan Ali Koç daha sonra yöneticilerin de içinde bulunduğu otobüse binerek stattan ayrıldı. Sarı lacivertli taraftarlar, "'Her zaman yanındayız, başını öne eğme'" şeklinde destek tezahüratlarda bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç'un fotoğraf çektirmesi

- Otobüse binmesi

- Taraftarların desteği

- Genel detaylar

DHA