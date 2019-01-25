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  3. Başakşehir'de AVM'de yangın paniği (1)

Başakşehir'de AVM'de yangın paniği (1)

BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de AVM'de yangın paniği (1)

BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta ilk müdahale yapıldı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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