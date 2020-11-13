Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Başakşehir'den yapılan açıklamada takıma uygulanan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada teknik heyet, idari ekip ve destek ekibine yapılan rutin olarak yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada oyuncunun izolasyona alındığı ve Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır."