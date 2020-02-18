İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.Altınşehir Mahallesi Orkun Sokak'ta yaşayan Ziya Ü'den (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve yakınları,...

Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Altınşehir Mahallesi Orkun Sokak'ta yaşayan Ziya Ü'den (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve yakınları, Ziya Ü'yü yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri Ziya Ü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Ziya Ü'nün cesedi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT