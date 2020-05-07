Başakşehir'de çalışmalar başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara ara veren Medipol Başakşehir, bugün yeniden çalışmalara başladı.

Turuncu-lacivertlilerin üç ayrı grup halinde gerçekleştirdiği idman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu çalışması ile devam eden antrenman, pas çalışmasının ardından orta-şut idmanıyla sona erdi. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı.

Başakşehir, yarın saat 11.00, 14.00 ve 17.00'de üç ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: DHA