Başakşehir'de çalışmalar başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara ara veren Medipol Başakşehir, bugün yeniden çalışmalara başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara ara veren Medipol Başakşehir, bugün yeniden çalışmalara başladı.
Turuncu-lacivertlilerin üç ayrı grup halinde gerçekleştirdiği idman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu çalışması ile devam eden antrenman, pas çalışmasının ardından orta-şut idmanıyla sona erdi. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı.
Başakşehir, yarın saat 11.00, 14.00 ve 17.00'de üç ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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