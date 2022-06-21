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Başakşehir'de cinayet! Yoldan geçenler gördü! Korkunç manzara karşısında şaşkına döndüler!

İstanbul Başakşehir’de yoldan geçen vatandaşlar ağaçlık alana atılmış erkek cesedi görmesi üzerine ekiplere bildirdi. Yapılan inceleme sonrası şahsın, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Başakşehir'de cinayet! Yoldan geçenler gördü! Korkunç manzara karşısında şaşkına döndüler!

Başakşehir Olimpiyat Stadı’na giden yan yolda ağaçlık alanda saat 00.30 sırlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil Olimpiyat Stadı’nın karşısındaki ağaçlık geldiğinde durdu. Daha sonra otomobil içerisinden çıkarılan ceset ağaçlık alana atıldı.

Cesedi ağaçlık alana atan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçerken cesedi gören vatandaşlar ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme polisleri ise cesette incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonrası, cesedin ensesinde bir tane kurşun yarası ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset gerekli tetkikler yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başakşehir'de cinayet! Yoldan geçenler gördü! Korkunç manzara karşısında şaşkına döndüler!

DELİL ARANDI

Öldürülen cesedin üzerinde kimlik çıkmazken, yüz tanıma sistemi ile de cesedin kimliği belirlenemedi. Şahsın terliği ve montu etrafa savrulurken, beton bloğun üzerindeki kan polis ekiplerini şüpheye düşürdü. Çevrede delil arayan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Ensesinden silahla vurup yol kenarına atmışlar

Ağaçlık alanda bulunan cesette yapılan incelemeler sonrasında cesedin ensesinden vurulduğu görüldü. Yol kenarına atıldıktan sonra biraz sürüklenen şahsın, terliklerinin ayaklarından çıktığı belirlendi.

Başakşehir'de cinayet! Yoldan geçenler gördü! Korkunç manzara karşısında şaşkına döndüler!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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