Başakşehir'de Epureanu fizyoterapist eşliğinde çalıştı
Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kampın 6'ncı gününü çift antrenmanla tamamlayan turuncu-lacivertliler sabah salonda denge ve kondisyon çalışması yaptı. Oyuncular, akşam antrenmanına ise ısınma koşusuyla başladı. 5'e 2 pas oyununun ardından dar alanda ve geniş alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Orta-şut çalışmasıyla da idman sona erdi.
İzinli olan Joseph Attamah antrenmana katılmazken, tedavisine devam edilen Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın TSİ 12.00'de bir antrenman gerçekleştirecek. TSİ 19.00'da da Hollanda ekibi Ajax ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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