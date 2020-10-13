Başakşehir'de feci olay! Kamyonun çarptığı hamile anne ve bebeğini otomobil ezdi

Feci olay, pazar günü saat Başakşehir ilçesinde bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Saat 20.10 sularında 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriyeli anne Rahme Akilalhalabi bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki bebeği Jurigül Akilalhalabi ile yolun karşısına geçmeye çalışırken Mustafa A.'nın kullandığı 06 FR 2938 plakalı kamyonet anne ile bebeğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ile bebeği savrularak yola düşerken arkadan gelen A.Y.'nin kullandığı otomobil de yerde yatan anneyi göremeyerek üzerinden geçti.

BEBEK OLAY YERİNDE, ANNE İSE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olay sonrası kamyonet ile otomobil sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan Mustafa A. ile A.Y. adlı sürücüler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.