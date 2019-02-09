Başakşehir’de Gael Clichy sakatlandı

Medipol Başakşehir'de BB Erzurumspor karşılaşmasına 11'de başlayan sol bek Gael Clichy sakatlanarak yerini Attamah'a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden M. Başakşehir'de sakatlık yaşandı. Maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin sol beki Gael Clichy, yaşandığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Clichy karşılaşmanın 22. dakikasında sahayı terk etti. Başarılı futbolcunun yerine Teknik Direktör Abdullah Avcı 25. dakikada Attamah'ı dahil etti.

Kaynak: İHA