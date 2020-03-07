Başakşehir’de ilginç kaza: Otomobil kamyoneti böyle devirdi

Başakşehir'de benzinliğe girmeye çalışan bir otomobil ile aynı yönde seyreden bir kamyonet kazaya karşıtı. Kazada, arka yan tarafına otomobil çarpan kamyonet, yan yatarak sürüklendi. Yaşanan ilginç kaza kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir Ispartakule mevki Bahçeşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan benzinliğe girmek istedi. Otomobil sürücüsü aynı yönde seyreden kamyoneti fark etmeyince aracıyla kamyonete yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonet yan yatarak sürüklendi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

"Kamyonetin altında kalıyor zaten kamyonette devriliyor"

Görgü tanığı İsmail Kılınç kazanın yaşandığı anı anlatarak, "Benzin almaya gelen kırımızı araç bir anda sağa kırınca kamyonetin altında kalıyor. Zaten kamyonette devriliyor. Hata büyük ihtimalle kırımızı aracın" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Meydana gelen ilginç kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırımızı bir aracın aniden direksiyon kırdığı, daha sonra ise kamyonete çarpması ile kamyonetin devrildiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA