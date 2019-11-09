  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Başakşehir'de kamyonet kazası! Meyve suları ortalığa saçıldı

Başakşehir'de kamyonet kazası! Meyve suları ortalığa saçıldı

Başakşehir'de meyve suyu yüklü kamyonet sürücüsü direksiyonun kontrolünü kaybedip yokuş aşağıya kayarak 3 araca çarptı.

Sabah saatlerinde Başakşehir Altınşehir kavşağında meydana gelen olayda Mehmet Garip, meyve suyu yüklü kamyonetiyle yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet önce başka bir kamyonete daha sonra park halindeki iki otomobile çarptı. Kamyonet çarpmanın şiddetiyle devrildi. Kasada bulunan meyve suyu dolu kutular yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet Garip ambulansla hastaneye kaldırıldı. Garip'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ve yola savrulan meyve suyu kutuları sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çekiciyle götürülürken yola savrulan meyve suyu kutuları temizlik görevlileri tarafından toplandı.

 

09 Kasım 2019 Cumartesi 11:49

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Hekimoğlu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Gratis Kasım indirimlerini kaçırmayın!
Gratis Kasım indirimlerini kaçırmayın!
Güliz Ayla direk dansı videosu paylaştı! Yeteneğiyle izleyenleri mest etti
Güliz Ayla direk dansı videosu paylaştı! Yeteneğiyle izleyenleri mest etti
Adil Öksüz’ün kuzeninden kritik bilgiler paylaşıldı
Adil Öksüz’ün kuzeninden kritik bilgiler paylaşıldı
Sevgili Geçmiş 4. bölüm fragmanı | ön izleme yayınlandı
Sevgili Geçmiş 4. bölüm fragmanı | ön izleme yayınlandı
Beşiktaş'ta otobüsün durağa dalma anı kameralara böyle yansıdı
Beşiktaş'ta otobüsün durağa dalma anı kameralara böyle yansıdı
TB2 SİHA'lar için imzalar atıldı
TB2 SİHA'lar için imzalar atıldı
FETÖ'cü Enes Kanter'den İstanbul'da oynanacak maç için boykot çağrısı
FETÖ'cü Enes Kanter'den İstanbul'da oynanacak maç için boykot çağrısı
PTT Kargo Cumartesi açık mı? PTT Kargo Cumartesi kaça kadar açık?
PTT Kargo Cumartesi açık mı? PTT Kargo Cumartesi kaça kadar açık?
Siyanür dehşeti sürüyor! Dört kişilik bir aile daha evlerinde ölü bulundu
Siyanür dehşeti sürüyor! Dört kişilik bir aile daha evlerinde ölü bulundu