Başakşehir’de kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar

Başakşehir'de kargo aracına arkadan çarpıp durmasını sağlayan 3 şahıs, şaşkına çeviren bir soygun gerçekleştirdi. Kargo aracını, içindeki görevlileri rehin alarak kaçıran şahıslar 2 milyon TL'lik vurgun yaptı. Aracının şirketten çıktığı anlar ile çalışmaların araca binmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli ve silahlı 3 soyguncu bir kargo aracına arkadan bilerek çarpıp durmasını sağladı. Daha sonra kendi araçlarından inen soyguncular kargo aracına bindi. Kargo aracındaki 3 görevliyi rehin alan silahlı soyguncular aracı kendileri kullanmaya başladı. Kargo aracını Abdullah Paşa Caddesi'ne süren soyguncular yol kenarında rehineleri bıraktı. Daha sonra araç içinde bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki elektronik eşyayı alan şahıslar kayıplara karıştı. Polis ekipleri vurgun yapan maskeli soyguncuları bulmak için çalışma başlattı.

Olay, çevrede bulunan güvelik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çalışanların kargo aracına bindiği ve yolda seyrettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA