Başakşehir’de kız kavgasında kan aktı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Başakşehir'de kız arkadaşını sosyal medya hesabından attıkları mesajlarla rahatsız eden şahıslarla konuşmaya giden 21 yaşındaki genç tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. Polis 2 zanlıyı tedavi gördükleri hastanede gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Necati Coşan Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre Enes Beyhan 2 buçuk yıldır sevgili olduğunu kız arkadaşı S.S.S.'yi sosyal medya hesaplarından mesaj yoluyla rahatsız eden İ.T. ve M.T. ile konuşmak için caddeye gitti. Enes Beyhan çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda vücuduna bıçak darbeleri aldı. Ağır yaralanan Beyhan olay yerine gelen ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan zanlılar Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Beyhan sabaha kadar süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla alakalı çalışma yaptı olayda kullanılan bıçak muhafaza altına alınırken zanlı İ.T. ve M.T. tedavi gördükleri hastanede gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edilirken yaşamını yitiren Enes Beyhan Güvercintepe Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)