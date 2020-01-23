Başakşehir’de maskotlu, illüzyonlu karne şenliği

Başakşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için karne şenliği düzenledi. Etkinliğe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, miniklerin maskotlarla birlikte yaptığı dansa eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Konistan davet salonunda çocuklar için karne şenliği düzenledi. Etkinliğe yaklaşık 150 öksüz ve yetim çocuk ile aileleri katıldı. Piste çıkan çocuklar, "Sıfır Atık, Güzel Gelecek" projesinin maskotları Başakgiller'le birlikte dans etti. Başkan Kartoğlu, bu eğlenceli anlarında çocuklara eşlik etti.

Başkan Kartoğlu'na duygu dolu mesaj

Başkan Kartoğlu, programın devamında çocuklarla ilgilenmeye devam etti. Yanına gelen öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirerek onlarla sohbet etti, anlattıklarını dinledi. Salondaki öğrencilerle birlikte vakit geçiren Başkan Kartoğlu, onlardan birinden aldığı notla duygulandı. Saadet Çakmaklı isimli öğrencinin duygularını döktüğü not kağıdında şu ifadeler bulunuyordu; "Yarınıma umut oldun. Bizim babamız yok; sen, bize baba oldun. Sevdin bizleri. İnsanları çok seviyorsun. Allah senden razı olsun."

"Siz bizim geleceğimiz olacaksınız"

Programda misafirlere hitap eden Başkan Kartoğlu, "Değerli küçük misafirlerimiz, başımızın tacı çocuklar. Ben sizlerin bu güzel eğlencenizi, mutluluğunuzu görünce daha da mutlu oluyorum. Buraya gelip bizimle bugünü paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Sizler başarılı olacaksınız, bizlerin geleceği olacaksınız. İnşallah bizleri büyüyünce güzel bir şekilde temsil edeceksiniz. Bizim sizden tek isteğimizi var; bu vatana, bayrağa, millete hayırlı evlatlar olmanız. Rabbim size geleceğinizde de başarılar nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA