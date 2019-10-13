Başakşehir’de perdeler açıldı

Başakşehir'de 2019-2020 kültür-sanat sezonu, iki oyunla başladı. Perdeler, çocuklar için "Keloğlan Kayıp Orman Cücesi" yetişkinler için ise "Bavul" adlı oyunla açıldı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinde perdeleri iki ayrı oyunla açtı. Goncagül Tiyatrosu'nun sahnelediği "Keloğlan Kayıp Orman Cücesi" çocuk oyunu Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda, Karart Sanat'ın sahnelediği "Bavul" yetişkin tiyatrosu ise Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

Her yıl nitelikli tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturan Başakşehir Belediyesi, bu sezon da minik sanatseverlere zengin bir içerik sunuyor. Bilgievleri ve Tiyatro Akademisi bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile tiyatroya adım atan Başakşehirli minik sanatseverler, sene boyunca da profesyonel oyuncular ve seçkin oyunları izleme imkanı buluyor.

Seyirci dört ayrı mekanda sanata doyacak

Başakşehir kültür sanat merkezlerinde sahnelenecek çocuk oyunlarının her biri sanat danışmanlarının denetiminden geçerek izleyici ile buluşuyor. Nitelikli ve öğretici oyunlar ile çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek. Oyunlar, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı ve Çınar Koleji Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Kültür-sanat sezonundaki etkinliklere basaksehirkultursanat.org adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA