Başakşehir’de Yasin Kartoğlu ile yola devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 36 ilçe belediye başkan adayı ile Cumhur İttifakı'nın 3 ilçe belediye başkan adayını kamuoyuna tanıttı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen Aday Tanıtım Toplantısı'nda coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta milletimizden alacağımız güçlü destekle hizmet siyasetimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal:"Güzel bir netice alacağız"

İstanbul Büyükşehir ve ilçe adaylarının tanıtıldığı toplantıda ilk konuşmayı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptı. Aday olsun olmasın görev ve sorumluluk üstlenmeye talip olanları tebrik eden Şenocak, "31 Mart'ta kardeş kavgası isteyenler değil kardeşlik ve huzur diyenler kazanacaktır. Gönül belediyeciliği için gönüller fethine çıkacağız" dedi.

Yerel seçimlerde İstanbul'un AK Parti'nin yeniden en kuvvetli kalesi olacağını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, "İstanbul'a hizmet etmek kutsal bir görevdir. Kapı kapı dolaşıp İstanbul'da dünyanın hiç kimsenin tahmin etmediği güzel bir netice alacağız inşallah" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul ihmale gelmez"

İstanbul'un yeni bir yol ayrımında olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı kendisini geleceğe taşıyacaktır. Adaylarımız, projeleriyle, gayretleriyle ve istekleriyle 5 yıl boyunca İstanbul'a hizmet edeceklerdir. Her İstanbullunun emrinde olacaklardır. İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şehirdir. Öyle nazlı ki asla ihmale gelmez. Şehircilikte ihmale gelmez. Bunun için biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Kartoğlu bir kez daha aday gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilk önce alfabetik sırayla ilçe belediye başkan adaylarını tek tek sahneye çağırdı. Mevlüt Uysal'ın 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından AK Parti tarafından aday gösterilen ve Belediye Meclisi tarafından Başakşehir Belediye Başkanlığına seçilen Yasin Kartoğlu bir kez daha Başakşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda İstanbul'un en genç belediye başkanı olan Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederek kamuoyuna tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İstanbul'un çok daha ilerilere yol alması için Binali Yıldırım'ı aday gösterdik" dedi.

Adaylığının açıklanmasının ardından bir selamlama konuşması yapan Binali Yıldırım, "Benim bu güzel şehre hizmet borcum var. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu borcu ödemeye geliyorum inşallah" dedi.

Kartoğlu: Bize duyulan güveni boşa çıkartmayacağız

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada, Başakşehir'de bir yılı aşkın süredir "size yakın" anlayışıyla çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadıklarını ifade etti. Kartoğlu, "İstanbul'un yeni merkezi olmaya aday Başakşehir'i "mutluluğun şehri" yapmak için büyük çaba gösteriyoruz. Yeni dönemde de bize duyulan güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kartoğlu: Daha yeni başlıyoruz

Başakşehir'in Kanal İstanbul ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projelerin merkezinde yer aldığını hatırlatan Kartoğlu şöyle konuştu: "Göreve geldiğimiz günden itibaren bizlere her zaman destek olan gencinden yaşlısına, engellisinden kadınına tüm Başakşehirlilere şükranlarımı sunuyorum. Bugünden itibaren daha yaşanabilir, daha mutlu bir Başakşehir için gece-gündüz demeden, dur-durak bilmeden heyecan ve azimle dünden daha fazla çalışacağız. Başakşehir için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için şimdi diyoruz ki; daha yeni başlıyoruz."

Yasin Kartoğlu kimdir?

İstanbul'un en genç belediye başkanı olan Yasin Kartoğlu, 1977 yılında Küçükçekmece'de doğdu. Ailesi aslen Malatyalı olan Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İki dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA