Başakşehir’deki parklara sosyal mesafeli çemberler çizildi

Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla birlikte birçok sosyal alan ve işletme gibi Başakşehir'deki park ve bahçeler de tekrar vatandaşların kullanımına açıldı. Başakşehir Belediyesi, kontrollü sosyal hayatın en iyi şekilde uygulanması için, Başakşehir Millet Bahçesi'nde sosyal mesafeli beyaz çember alanı oluşturdu.

Koronavirüs salgınında vaka oranlarının azalmasıyla birlikte, alınan tedbirler de esnetilmeye başlandı. Bugün itibariyle Türkiye genelinde kontrollü sosyal hayat başladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tekrar vatandaşların hizmetine açılan millet bahçeleri ve parklar, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Başakşehir Millet Bahçesi ile Bahçeşehir Gölet Parkı'nda çimlendirilen alanlar, beyaz çemberlerle sosyal mesafeli oturma ve dinlenme alanları oluşturdu.

AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ HAYAT

Başakşehir Millet Bahçesi'nde çimlere zarar vermeyen beyaz boyayla en az 1 metre 80 santimlik aralıklarla çizilen beyaz çemberler, her kişinin ya da her ailenin oturma sınırlarını ve birbirine olan uzaklıklarını belirliyor. 2 metre 40 santim çapında çizilen çemberler, 4-5 kişilik ailelerin oturabileceği şekilde düzenlendi.

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Nuray Çakar, beyaz çemberli alanların temiz tutulacağını ve çizgilerin silindikçe tekrar çizileceğini ifade etti. Çalışmaların ardından Başakşehir Millet Bahçesi ile Bahçeşehir Gölet Parkı'nda vatandaşlar çemberleri kullanmaya başladı. Başakşehirliler, sosyal mesafe kuralına uyarak yaz mevsiminin ve güneşin tadını çıkardı.

Kaynak: DHA