İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Başakşehir’den Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

Başakşehir’den Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

Medipol Başakşehir, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Başakşehir’den Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

Medipol Başakşehir, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT