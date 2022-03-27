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  3. Başakşehir'den Tahkim Kurulu'nun hakem kararına tepki: "Umutlarımızın yeşerdiği bir gün"

Başakşehir'den Tahkim Kurulu'nun hakem kararına tepki: "Umutlarımızın yeşerdiği bir gün"

MHK tarafından alınan hakem kararını tahkimden dönmesi üzerine açıklama metni yayımlayan Başakşehir Kulübü, adalete ve güvene karşı olan umutlarının yeşerdiğini ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Başakşehir'den Tahkim Kurulu'nun hakem kararına tepki: "Umutlarımızın yeşerdiği bir gün"

Başakşehir Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından bozulması ile ilgili açıklama yaptı.

Kararı yerinde bulan Başakşehir Kulübü, umutlarının yeşerdiğini ifade etti.

"UMUTLARIMIZIN YEŞERDİĞİ BİR GÜN"

Kulüpten yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu kararının Türk futbolu adına umutları yeşerttiğine vurgu yapılarak, "Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu ‘etik dışı’ kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Mart 2022 sadece bir tarih değil Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'den Tahkim Kurulu'nun hakem kararına tepki: Umutlarımızın yeşerdiği bir gün

"FUTBOLUMUZUN SAYGINLIĞINI YİTİRMESİNE NEDEN OLDU"

Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağıran Başakşehir, "Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu’nun hem de ülke futbolumuzun yurt içinde ve yurt dışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonunun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulunun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız." açıklamasında bulundu.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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