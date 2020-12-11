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  3. Başakşehir’den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğin ayağını parçaladılar

Başakşehir’den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğin ayağını parçaladılar

Başakşehir 7. bölgede bir köpek henüz ismi belli olmayan bir kişi tarafından ayağından yaralandı. Köpeğin inleme sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen olay yerine gelen Başakşehir Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların kutuya koyduğu köpeği götürerek tedavi altına aldı.

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11 Aralık 2020 Cuma 11:37
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