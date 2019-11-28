Başakşehir Roma maç soucu | Başakşehir Roma maç özeti

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Roma'yı ağırladı. Başakşehir, Avrupa arenasında Türkiye’yi en iyi temsil eden takım konumunda.

Başakşehir - Roma maçı 17'de Veretout, 41'de Kluivert ve 45+1'de Dzeko'nun attığı goller sonucunda Roma'nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR - ROMA MAÇINDAN DAKİKALAR

5. dakikada tehlike yarattık. İrfan Can'ın pasında topla buluşan Visca, Roma yarı sahasına sokuldu. Boşnak yıldızın sağ köşeye bıraktığı harika şut, direğin hemen yanından auta çıktı.

14. dakikada Roma'nın ilk şutu Dzeko'dan geldi. Tecrübeli futbolcunun ceza sahasından yaptığı vuruşu Mert iki hamlede kontrol etti.

Başakşehir'in formda oyuncusu Gulbrandsen, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 16. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı.

Roma 28'de penaltı kazandı. Pellegrini'nin attığı şut ceza sahası içerisinde Mehmet Topal'ın eline çarpınca hakem Hategan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Veretout, topu ve Mert'i ayrı köşelere gönderdi, takımını öne geçirdi. 0-1

35. dakikada Başakşehir'in hızlı hücumunda Visca'yı düşüren Kolarov, sarı kart gördü.

Mücadelede 40 dakika geride kalırken, Başakşehir topu Roma yarı sahasına götürmekte zorlanıyor.

41'de savunma arkasına gönderilen topa harika bir koşu yapan Kluivert, Mert'le karşı karşıya kaldı. Güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Hollanda'lı yıldız, farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 0-2

Maalesef fark 3'e çıktı. 45+1. dakikada Epureanu'dan topu kapan Pellegrini, Başakşehir ceza sahasına koşu yapan Dzeko'yu topla buluşturdu. Topu kontrol eden Dzeko, net bir gol vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-3

48. dakikada maçın hakemi Ovidiu Hategan'a itirazlarda bulunan Okan Buruk, sarı kart gördü.

53'de Kolarov'un yerine Spinazzola oyuna dahil oldu.

Başakşehir maçında tribünden atılan bir yabancı madde Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti ve İtalyan oyuncunun alnında kanama meydana geldi. Karşılaşma durdu.

Roma, 71'de iki değişiklik birden yaptı. Pellegrini'nin yerine Cengiz Ünder, Dzeko'nun yerine ise Mkhitarian dahil oldu. Başakşehir taraftarı Cengiz Ünder'e tezahüratlarda bulunurken, genç yıldız alkışlarla cevap verdi.

90 dakika sona erdi ve Roma sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Wolfsberger maçına göre iki değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Junior Caiçara ile Berkay Özcan'ın yerine Alexandru Epureanu ve sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

JUNIOR CAİÇARA SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamadı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar da Roma mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

FONSECA, CENGİZ ÜNDER'İ YEDEKLERDE TUTTU

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de yer almadı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Cengiz'i yedekler arasında tuttu.

İtalyan ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Mert Çetin de UEFA kadrosunda adı olmadığı için Roma'nın kadrosunda yer almadı.

MAÇA İLGİ BÜYÜKTÜ

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

Turuncu-lacivertli kulüp, satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiğini duyurdu. Ayrıca, stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

Medipol Başakşehir'e konuk olan İtalya ekibi Roma'nın taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.

İtalyan taraftarlar, kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu ve takımlarına destek verdi.

Mücadele öncesinde şarkıcı Fettah Can da stat yanındaki alanda taraftarlara konser verdi.

ERDOĞAN, BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşılaştığı Roma müsabakası için Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelerek, Başakşehir-Roma maçını tribünden izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.