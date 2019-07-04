Başakşehir'in gençleri Nedim Yiğit'e emanet

Başakşehir, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'in getirildiğini açıkladı.

Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

DHA