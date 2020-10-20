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  3. Başakşehir'in karşılaşacağı RB Leipzig'de koronavirüs vakası!

Başakşehir'in karşılaşacağı RB Leipzig'de koronavirüs vakası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan RB Leipzig'de koronavirüs şoku yaşanıyor. RB Leipzig'den maça saatler kala yapılan açıklamada, Haidara'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Başakşehir'in karşılaşacağı RB Leipzig'de koronavirüs vakası!

Medipol Başakşehir, bu akşam saat 22:00'de UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olacak.

Dev maçı öncesi Leipzig'den açıklama yapıldı.

Leipzig, Malili orta saha oyuncusu Amadou Haidara'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Julian Nagelsmann, dün basın toplantısında yaptığı açıklamada oyuncuyu kadroya almayacaklarını ifade etmişti.

Leipzig'den yapılan açıklamada, Amadou Haidara'nın semptom göstermediği belirtildi.

AMADOU HAİDARA KİMDİR? 

Amadou Haidara, Malilidir. 31 Ocak 1998 yılında dünyaya gelen genç futbolcu orta sahada oynamaktadır.

Sağ ayağını kullanan Amadou Haidara 1.74 cm ve 67 kilodu. Haidara, RB Leipzig'de forma giymektedir.

Başakşehir'in karşılaşacağı RB Leipzig'de koronavirüs vakası!

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