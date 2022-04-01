Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Başakşehir ile Yeni Malatya arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Başakşehir–Yeni Malatya maçı canlı izle | Başakşehir–Yeni Malatya maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

BAŞAKŞEHİR–YENİ MALATYA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Başakşehir - Yeni Malatya maçı 4 Nisan 2022 Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.30'da başladı.

Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Candaş Erbil ve Ö. Tevfik Özkoç yapıyor.

BAŞAKŞEHİR–YENİ MALATYA MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR–YENİ MALATYA MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Başakşehir - Yeni Malatya maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR–YENİ MALATYA MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ