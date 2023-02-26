Basam Zaarura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basam Zaarura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basam Zaarura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basam Zaarura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basam Zaarura 13 Kasım 2002 tarihinde Shefaram şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da בסאם זערורה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basam Zaarura Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSA sports career management yapmaktadır. Basam Zaarura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Basam Zaarura'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Basam Zaarura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basam Zaarura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Basam Zaarura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basam Zaarura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

9 Ağustos 2021 yılında Hapoel Afula

6 Ocak 2023 yılında Maccabi Haifa

Basam Zaarura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basam Zaarura şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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