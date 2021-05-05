Başar isminin anlamı nedir, Başar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Başar isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Başar ismi ne demek, Başar ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Başar isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Başar İsminin anlamı nedir? TDK Başar anlamı:

TDK'da Başar isminin anlamına dair bilgi yer almamaktadır.

Başar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Başar ismi Kuran'da geçmemektedir.

Başar isminin kökeni:

Başar ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Başar ismi 3024 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Başar isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Başar isminin rengi:

Şeftali

Başar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Başar isminin Harf Analizi Nedir ?

Başar ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

Başar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Başar ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

A : 1

Ş : 23

A : 1

R : 21

= 48 – Başar İsminin Numeroloji Toplamı 48’dir.

Başar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Başar ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Başar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 A: 1 Ş: 1 A: 1 R: 9 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Başar isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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