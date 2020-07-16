Başarı Kırşehir’de devlet okulu öğrencilerinden geldi

Lise Geçiş Sınavı (LGS) Kırşehir Birincisi İrem Dönmez, başarı hikayesini anlattı.

Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Dönmez, her sürecin zorluğu olduğu gibi sınav sürecinin de zor olduğunu söyledi.

İrem Dönmez, pandemi sürecini fırsata çevirdiğini belirterek, "Hocalarımızın da söyledikleri gibi son iki ayda vitesi ileri almayı başardım. 2 aylık süreç bizim için zorluydu. Kazanım kavrama testleri ve örnek sorularla pandemi öncesi süreci de değerlendirmiştim. Konuların üst üste gelmesi ile birlikte kendimi ileri attım" dedi.

Yaşadığı sürecin son iki ayında pandemi ile birlikte sıkıştırılmış bir süreç yaşadığını ama başarının sistemli çalışma ile geldiğini kaydeden Dönmez, "Düzenli çalışmada kişiden kişiye göre değişen bir durum. Kişi kendisini nasıl daha rahat hissediyorsa o sistemde çalışmalı, bu doğrultuda da kendi düzenini oluşturmalı. Sınavda Türkçe soruları zorluktan ziyade uzun paragraflardan oluşmuştu. Çok soru çözmeye bağlıydı. Anlam ifade ediyordu. Anlama kapasitesi kuvvetli olanlara sorular zor gelmemiştir. Sayısal sorular ise Fen haricinde sözel alan sorularına göre daha zordu. Ailemin ve okulumun katkısı çok fazla oldu. Ben ailemde desteği hissettim" diye konuştu.

Kızının başarısı karşısında duygulandığını ve kendi çalışmasıyla başarıyı yakaladığını anlatan Halim Dönmez, "Kızımın başarısı gururlandırdı. Duygulandık. Kızım bu başarıyı hak etmişti. Hiç özel ders almadı. Öğretmenlerinin ve kendi mücadelesi ile başarıyı kazandı. Umarım üniversitede güzel yerlere gelir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerinin mutluluk yaşadığı Cumhuriyet Ortaokulu okul idarecisi Selim Erbaş ise İrem'in başarısının geldiği günden itibaren belli olduğunu anlattı. Erbaş, ful yapan öğrencilerinin başarısını öngördüklerini ve yüzde yüz kendisi ve okulun emeği ile devlet okulunda başarının geldiğini belirtti.

Kırşehir'de girdikleri Liselere Geçiş Sınavından İrem Dönmez (Cumhuriyet Orta Okulu) ve Muhammed Alper Doğan (Yunus Emre Orta Okulu) tam puan alarak Türkiye genelinde 181 tam puan alan öğrenci arasına girdi.

Kaynak: İHA