Başarılarına bir yenisini daha ekledi! Altay Altuğ yılın en iyi haber muhabiri oldu

Her sene düzenlenen Sun Awards Güneş Ödülleri yine sahiplerini buldu. ATV Haber Muhabiri Altay Altuğ Yılın En İyi Haber Muhabiri ödülünü aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yaptığı özel haberlerle adından söz ettiren ATV'nin başarılı muhabiri Altay Altuğ, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Sun Awards Güneş Ödülleri'nde medya ve sanat camiasından isimler de ödüle layık görüldü.

Beykoz Polonezköy’de gerçekleştirilen ödül töreninde şarkıcı Aydilge “En İyi Kadın Besteci ve Söz Yazarı” ödülüne layık görüldü.

Medya dalında ise Yılın En İyi Haber Muhabiri Ödülü’nü ATV Haber muhabiri Altay Altuğ'un oldu.

Başarılarına bir yenisini daha ekledi! Altay Altuğ yılın en iyi haber muhabiri oldu

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Başarılarına bir yenisini daha ekledi! Altay Altuğ yılın en iyi haber muhabiri oldu

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