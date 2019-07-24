Başarılarıyla göz dolduran ZBEÜ Geomatik Mühendisliği yeni öğrencilerini bekliyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü; ulusal ve uluslararası başarıları; güçlü akademik kadrosu, güçlü laboratuvar alt yapısı ile yeni öğrencilerini bekliyor. Türkiye'deki bazı uygulamaları sadece BEÜ Geomatik Mühendisliği'nde gerçekleştirildiğini aktaran Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu; "Piyasada da bizden mezun olan öğrenciler diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilere göre çok daha fazla tutulmaktadır. Çünkü gerek uygulama gerek teorik alt yapı olarak çok daha iyi eğitim aldıklarından dolayı" diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü, 1992 yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü adıyla kuruldu. Ancak 2013 yılında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak Geomatik Mühendisliği adını aldı. Bölüm; 1993 yılında yüksek lisans, 1994 yılında lisans ve 2005 yılında doktora programı açılarak aralıksız eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına devam ediyor.

BEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü'nün akademik kadrosu ise yurt dışında doktora ve araştırma deneyimine sahip, uluslararası işbirliklerini sürdüren, ISPRS ve FIG gibi uluslararası meslek örgütlerinde Türkiye'yi temsil eden, yurt içi ve yurt dışı araştırma-geliştirme projeleri yürüten, yabancı uyruklu öğretim üyeleri ile zenginleşen deneyimli öğretim üyeleri ve elemanlarından oluşuyor.

Lisans programı için MÜDEK akreditasyon (eşdeğerlik) belgesine beş yıllığına sahip olan ender bölümlerden birisi olan ZBEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü, sadece eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yürütmekle kalmayıp ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel ve sosyal etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

'Mezuna, daha fazla iş bulma, daha yüksek gelir elde etme imkanı sağlıyor'

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Geomatik Mühendisliği Bölümü'nün diğer bölümlere göre büyük avantajlar sağladığına dikkat çekti. Kurulduğundan bu yana doğru planlamalarla güçlü eğitim alt yapısına sahip olduklarının altını çizen Kutoğlu, bölümün ulusal ve uluslararası başarılarına da dikkat çekti. Yabancı öğretim görevlilerinin yanı sıra yurt dışında doktora çalışması yapan Türk akademisyenlerin de ZBEÜ Geomatik Mühendisliği'nde görev aldığını hatırlatan Kutoğlu, şöyle devam etti:

"1993 yılında kurulan bölümümüz dünyadaki trende bağlı olarak Geomatik Mühendisliği ismini aldı. Geomatik Mühendisliği alanı gençlerimizin pek çoğu bilmiyor ama İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği gibi çok popüler bölümlerden çok daha fazla iş bulma, ortalama olarak onlardan daha yüksek gelir elde etme imkanı sağlıyor. Çünkü hukuk alanından uzay teknolojilerine, iklim değişikliğine, yeryüzü hareketlerine, şehir-bölge planlamaya kadar pek çok alanda faaliyet göstermek mümkün. Kamu kurumlarından özel sektöre pek çok alanda mezunlarımız iş bulabiliyorlar. Ayrıca buradan mezun olan gençler kendi mühendislik bürolarını da açıp faaliyet gösterebiliyorlar. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği de kuruluşundan buyana yapılan doğru planlamalarla ülkemizin en güçlü akademik kadrosuna, en güçlü laboratuvar ve alt yapı imkanlarına sahip bölümlerden bir tanesidir. Örnek olarak söylemek gerekirse şu anda Batımetri adını verdiğimiz deniz dibi haritalamasında ölçme ve haritalama kabiliyetine sahip tek bölüm Zonguldak BEÜ Geomatik Mühendisliği'dir. Ayrıca eğitim kadrosu dediğimiz gibi çok güçlü olduğu için ülkemizde Geomatik Mühendisliği'nin bazı uygulamaları da sadece Zonguldak BEÜ'de gerçekleştirilebilmektedir. Geçmişten bugüne kadar yurt dışından pek çok hoca Zonguldak BEÜ'yü tercih etmiş ve çalışmıştır. Piyasada da bizden mezun olan öğrenciler diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilere göre çok daha fazla tutulmaktadır. Çünkü gerek uygulama gerek teorik alt yapı olarak çok daha iyi eğitim aldıklarından dolayı."

"Hiç tereddütsüz ZBEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü'nü tercih edebilirler"

Yurt dışında doktora çalışması yaptıktan sonra Türkiye'ye geri dönerek Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde görev aldığını hatırlatan Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Kemaldere, "İki yıldır yeni yapılan bir binada eğitim öğretim faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Binamız oldukça konforlu. Hem eğitim öğretim açısından hem sosyal imkanlar bakımından. Yeni öğrencilerimizin çok daha rahat edeceğini düşündüğümüz ve mevcut öğrencilerimizin de rahat ettiğini düşündüğümüz bir binada eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yaklaşık dört yıl kadar doktora çalışmalarını yurt dışında yapan bir hocamızla yurt dışında tanıştık. Kendisi de Türkiye'ye döndüğünde bizim bölümümüzü tercih etti. Burada öğretim üyeliğine devam etti. Uluslararası birçok başarısı olan Çin'den, Polonya'dan, Hindistan gibi ülkelerden farklı unvanlarda birçok öğretim üyesi gelip fakültemizde hizmet verdi. Spor faaliyetleri de üniversitemizde oldukça gelişmiş durumda. Kapalı spor salonumuz, açık spor alanları, tenis kortları, yüzme havuzu gibi imkanlarımız da bu üniversitenin dahilindedir. Bu sebeple öğrenci arkadaşlarımız hiçbir tereddütte bulunmadan üniversitemizi, fakültemizi ve Geomatik Mühendisliği Bölümü'nü gönül rahatlığıyla tercih edebilirler" diye konuştu.

Yaz okuluna geldiler, ZBEÜ'ye hayran kaldılar

Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Recep Dirişan, Zonguldak'ta yaz okulu okuduğunu söyleyerek BEÜ'yü anlattı. Dirişan, "Üniversiteyi beğendim. Kampüs ortamı öğrenciler için epey iyi. Her şey birbirine yakın. Öğretmenlerin öğrenciler ile uyumu çok iyi. Herkes yardımcı oluyor. Yaz okuluna geldim. İlk defa tanıdığım hocalar çok yardımcı oluyorlar. Amfide ders görüyoruz. Okuduğum üniversitede amfiler var ama böyle değil. Her bölüm için yok. Burada yaz okuluna geldiğimizde amfide ders aldık. Kantini bölümün içinde de var. Bence fiziki ortamları çok iyi. Sosyal ortamları da çok iyi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gerçekten iyi bir üniversite. Tavsiye ederim" dedi.

Laboratuvarları birleştirdiler, milyonluk tasarruf sağladılar

Öte yandan Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvar dersleri ve araştırmalarda verimliliği arttırmak için TEKNOLAB adı altında yeni bir model uygulamasına geçildi. Yaklaşık bir yıldır uygulanan ve büyük oranda olumlu sonuç alınan uygulamada bölüm bazlı laboratuvar uygulamasından çok disiplinli laboratuvar uygulaması uygulanıyor. Bu uygulamada aynı konuda her bölüme laboratuvar yerine aynı mekânda disiplinler arası tematik laboratuvarlar yer alıyor.

Böylece daha güçlü bir laboratuvar altyapısı oluşturuldu. Aynı cihazın birden fazla alımının önüne geçilerek döviz kaybının önlenmiş oldu. TEKNOLAB ile farklı disiplinden araştırmacıların bir arada çalışması sağlanarak çok disiplinli araştırma üretkenliğin artması hedeflendi.

18 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor

Yaklaşık 18 bin metrekarelik kapalı alana sahip TEKNOLAB bünyesinde Malzeme, Mekanik, HidroMekanik, Termodinamik, Yer Mekaniği, İnsansız ve Akıllı Sistemler, Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz, Haberleşme, Elektronik Devreler, Mikroişlemciler, Elektrik makinaları, 5G, Sinirbilim ve Biyomalzeme Laboratuvarları yer alıyor.

Kaynak: İHA