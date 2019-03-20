Başarılı akademisyenler ödüllendirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından 2017 yılında üniversitenin en başarılı akademisyenleri, bölümleri ve fakülteleri ödüllendirildi.

BUÜ tarafından ilk kez uygulanmaya başlayan Akademik Başarı Teşvik Ödül Töreni'nde dereceye girenlere toplam 1 milyon TL değerinde altyapı ve bilimsel teşvik ödülü dağıtılacak. Bu yıl da zirveyi kimseye kaptırmayan Ziraat Fakültesi'ne 300 bin TL'lik altyapı desteği verilecek. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapılan törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 3. nesil üniversite vizyonuyla hedeflerine doğru hızlı ve emin adımlarla ilerlediklerini, uluslararası açılımlar, teknolojik ve fiziki yatırımlar ile birlikte daha çok bilimsel projeyi hayata geçirebilen farklı bir Bursa Uludağ Üniversitesi kimliğini birlikte şekillendirdiklerini söyledi. Eğitim kalitesinde, fizikî mekânların kalitesinin de belirleyici bir unsur olduğuna işaret eden Rektör Ulcay. "Üniversite olarak bu anlamda çok önemli fiziksel ve teknolojik yatırımları hayata geçirdik. Ancak iyi üniversiteler öncelikle nitelikli akademisyenlerle, bu da başarının teşvik ve taltif edildiği bir iklimle mümkündür. Bu anlamda, öğretim üyelerimizin çalışmalarına ve gelişimine destek verirken, başarının teşvik edilmesi ve objektif kriterler ışığında meslekî yükselmenin önünün açılmasını çok önemli olarak görüyoruz" dedi.

Üniversitemizde, ulusal ve uluslararası üniversite sıralama sistemlerinde yer alan sorulardan derleyerek oluşturulan "online akademik performans değerlendirme ölçümü" ile eğitim, araştırma ve yayın alanlarındaki çalışmaların tâkibiyle birlikte, gerek bireysel gerek bölümler gerekse de fakülteler bazında ilerleme süreçlerini somut verilerle ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Ulcay, "Bu çalışmaya iki yıldır devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Akademisyenlerimizin ferdî, bölüm ve fakülte bazlı gelişimleri, kendi üniversitemiz içinizde izleme ve diğer kurumlar ile karşılaştırma imkânı verecektir. Her akademisyenimizde kendi durumunu yıllara bağlı olarak izleme imkânına sahip olacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında da YÖK tarafından Türkiye'deki 15 araştırma üniversitesinden biri olarak belirlenen Bursa Uludağ Üniversitesi'ni gelecek hedeflerine taşıyacak arkadaşlarımızı, bulundukları bölümleri ve fakültelerini ödüllendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Törende 2017 yılında fakülte bazında en çok bilimsel çalışma yaparak ödül almaya hak kazanan ilk üç üniversite sıralamasında Ziraat Fakültesi birinciliği elde ederken, Mühendislik Fakültesi ikinci, Sağlık Bilimleri Fakültesi de üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca, 14 bölümün birincileriyle en fazla puan alan 66 akademisyene ödül ve plaketleri verildi.

Online akademik performans değerlendirme ölçümü verilerince yapılan puanlamalar sonucunda, bölümünde birinci olan akademisyenlere ulusal veya uluslararası kongre katılım desteği; fakülte içerisinde en yüksek puanı alan bölümlere puanlarına bağlı olarak belli miktarda alt yapı projesi; en başarılı bulunan Ziraat Fakültesi'ne de 300 bin TL alt yapı projesi desteği sağlanacak.

Kaynak: İHA