Başarılı ameliyatla 10 yıllık ağrılarından kurtuldu

10 yıldır sırtında şiddetli ağrı yanma ve doğrulamama şikayeti olan 42 yaşındaki Suzan Öğe, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'dan sırtında şiddetli ağrı, yanma, doğrulamama şikayetiyle Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'ne gelen 42 yaşındaki Suzan Öğe, yaklaşık on yılı aşkın bir süre farklı branşlarda ve birden fazla şehirde muayene ve tedavi olduğunu fakat bir türlü sonuç alamadığını ifade etti. Ağrıları bir türlü azalmayan Suzan'ın, günlük yaşantısında en kolay işleri bile yerine getiremediğini sözlerine ekledi.

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Rızvanoğlu tarafından hastaya yapılan detaylı muayenenin ardından Suzan Hanım'ın omurga kanalının içinde yer alan kemiğin sinire baskı yaptığı belirlendi. Muayene neticesinde hastanın omurilik kanalında sonradan meydana gelen kemik çıkıntısının hastanın yakınmalarına sebebiyet verdiği tespit edildi.

5 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Op. Dr. Rızvanoğlu, "Hastamız Ortopedi kliniğine geldiğinde yürürken zorluk çektiğini, otururken doğrulamadığını ve günlük işlerini tek başına gerçekleştiremediğini belirtmişti. 10 yılı aşkın bir süredir başkalarının yardımıyla işlerini devam ettiren hastamız Suzan hanım'ı ameliyat etmeye karar verdik, ameliyat yaklaşık 5 saat kadar sürdü. Hastamıza rahatsızlık veren kemik dokusu başarılı bir biçimde çıkarıldı ve hastamız yatan hasta servisine alındı. Ertesi gün mobilize edilen hastamızın durumu şu an gayet iyi, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi" diye konuştu.

Medical Park Gaziantep Hastanesine Şanlıurfa'dan geldiğinini belirten Suzan, Medical Park Gaziantep personellerinden, kendisine verilen hizmetlerden özellikle de hekim Op. Dr. Rızvanoğlu'ndan memnun olduğunu sözlerine ekleyerek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA