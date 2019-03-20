Başarılı güvenlik korucuları ödüllendirildi

Bitlis'in Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından görevlerinde etkin başarı sağlayan 19 güvenlik korucusuna; görev ile ilgili muhabere ve iletişimin sağlanması, görev yerlerindeki verilerin aktarılması, görev etkinliğinin artırılması amacıyla yeni teknolojiye uygun 19 adet cep telefonu hediye edildi.

Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle başarılı güvenlik koruculara, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından cep telefonu takdimi yapıldı. Güvenlik güçleri ve korucuların hepsinin başarılı olduğu ve çok önemli görevler üstlendiğini belirten Kaymakam Alibeyoğlu, ödüllendirilen korucular nezdinde ilçe sınırları içerisinde görev yapan güvenlik güçleri ve korucuların hepsini gayretli çalışmalarından dolayı kutladı. Alibeyoğlu, cep telefonu hediye edilen 19 başarılı güvenlik korucusunu tebrik etti.

Hediye edilen cep telefonlarını teslim alan güvenlik korucuları da, 7 gün 24 saat görev başında olduklarını ifade ederek, teşekkürlerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA