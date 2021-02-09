Başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı!

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Gold Film imzalı Masumiyet dizisinden ilk fragman izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu dizinin tanıtımı seyircinin dikkatini çekmeyi başardı.

HÜLYA AVŞAR YILLAR SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR

Dizinin başrollerini usta oyuncu Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi birbirinden başarılı oyuncular paylaşırken, onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, KimyaGökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi ünlü isimler de eşlik ediyor.

MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.