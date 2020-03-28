Başarılı NTV muhabiri koronavirüse yakalandı
Tüm dünyayı ablukası altına koronavirüs bilançosu gün gün artmaya devam ederken, yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandığını açıkladı. Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastanede karantinada olduğunu bildirdi.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye’yi de tehdit etmeye devam ediyor.
Ülkemizde 92 kişinin hayatına mal olan ve 5698 kişiye bulan koronavirüs, NTV'nin başarılı muhabiri Korhan Varol’u da vurdu.
Koronavirüsün kendisine de bulaştığını ve hastanede karantinada olduğunu açıklayan Varol sosyal medya paylaşımında “Adı Corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım covid19 efendi; hangimiz daha güçlü” ifadelerini kullandı.
Adi #Corona olan virus tabii ki beni bulacakti, bekliyordum zaten.— Korhan Varol (@korhanvarol) March 28, 2020
Test sonucu pozitif cikti, hastanede karantinadayim.
Yani arkadasla bir sure kapisacagiz.
Gorelim bakalim #covid19 efendi; hangimiz daha guclu. ? https://t.co/j1tnOtilYo
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