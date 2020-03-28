Başarılı NTV muhabiri koronavirüse yakalandı

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye’yi de tehdit etmeye devam ediyor.

Ülkemizde 92 kişinin hayatına mal olan ve 5698 kişiye bulan koronavirüs, NTV'nin başarılı muhabiri Korhan Varol’u da vurdu.

Koronavirüsün kendisine de bulaştığını ve hastanede karantinada olduğunu açıklayan Varol sosyal medya paylaşımında “Adı Corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım covid19 efendi; hangimiz daha güçlü” ifadelerini kullandı.