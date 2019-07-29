Başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi

KOCAELİ (AA) - TÜBİTAK Bilim ve Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda dereceye giren ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sağlayan 50 öğrenci altınla ödüllendirildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, son yıllarda eğitim alanında önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Başarının kolay elde edilmediğine işaret eden Aksoy, "Bugün olimpiyatlarda derece elde eden öğrencilerimize ve üniversite sınavında ilk bine giren ilimizdeki öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz. Onların başarılarını burada hep birlikte kutlayacağız. Bu başarıların kolay ortaya çıkmadığını hepimiz biliyoruz. Öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin onları önemli ölçüde desteklemesi ve çalıştırması gibi birçok husus bir araya gelerek bu başarıyı ortaya koyuyor." diye konuştu.

Vali Aksoy, eğitimde önceki yıllara göre başarılarını daha üst noktalara taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Öğrencilere de seslenen Aksoy, şunları kaydetti:

"Başarının tesadüf olmaması için çalışmalarınıza bundan sonra da devam etmelisiniz. Sürekli başarılı olmak istiyorsak, çalışmaya devam etmeliyiz. Hangi işi seviyorsanız o alanda çalışmalısınız. Tercihlerinizi bu akşam itibarıyla tamamlayacaksınız. Umarım arzu ettiğiniz bölümlere yerleştirilmiş olursunuz. Başarıyı yakalayan tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda birçok kişinin emeği var. Sizlerin başarısı, ilimizin ve ülkemizin başarısıdır."

Vali Aksoy, daha sonra TÜBİTAK 30. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları'nda Moleküler Biyoloji Pratiği dalında dünya birincisi olan İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi öğrencisi Sezgin Er ile aynı yarışmada gümüş madalya alan Dilovası Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ahmet Umur Topçu'ya teşekkür belgesi ve altın hediye etti.

Aksoy, 35 ülkenin katıldığı Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa birincisi olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı'nda yer alan, Dilovası Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Kutay Akın'a da belge ve altın verdi.

YKS'de ilk 100'e giren 8, ilk 500'e giren 12 ve ilk bine giren 27 olmak üzere 47 öğrenciyi de ödüllendiren Vali Aksoy, öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Törene, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, İl Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, danışman öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA