Başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan çarpıcı açıklamalar! Gençlik yıllarında çektiği sıkıntılar, duyanları şaşırttı!

Şu sıralar Leyla ile Mecnun dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan 55 yaşındaki ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.

Programda hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan oyuncu, gençlik yıllarında çektiği maddi sıkıntılardan bahsetti.

"ASFALT ŞANTİYELERİNDE KAMYON TARTARDIM"

Kışın rahat okuyabilmek için yazın para biriktirdiğini belirten Taylan, “Asfalt şantiyelerinde kamyon tartardım. Boşunu dolusunu... Mahrumiyet bölgelerinde iyi para verirlerdi. Şırnak-Silopi hattındaki asfalt şantiyesinde çalışmıştım." açıklamasını yaptı.

"MİDE AMELİYATI OLMADIM"

Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, şeker hastası olduğunu belirterek, "Fazla kilolarım nedeniyle ensüline kadar düştüm. 20 kilo verdim ama mide ameliyatı olmadım. Diyet yaptım, çok zorlandım. Şimdi kilomu korumaya çalışıyorum.” dedi.