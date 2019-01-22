Başarılı Oyuncu Ahmet Şenkaya Çukur Dizisine Transfer Oldu

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisiz Çukur nefes kesen 49'uncu bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bölümde kadrosuna kattığı oyuncu Ahmet Şenkaya dikkat çekti.



ÇUKUR'A TRANSFER OLDU

Bir Dilek Tut ve Dijital Esaret gibi sinema filmlerinde aldığı rollerle sanat camiasında adını duyuran genç oyuncu Ahmet Şenkaya, Çukur'a katılarak dizi piyasasına dahil oldu. Ekranların sevilen dizisi Çukur'un 49'uncu bölümünde boy gösteren Şenkaya, başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı.